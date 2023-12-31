أجرى اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الأحياء وسط والعامرية، ورئيس مدينة برج العرب، وممثل المنطقة الشمالية العسكرية، وممثل مديرية الأمن، وجميع أعضاء اللجنة المشكلة طبقًا للاختصاصات المذكورة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زيارة تفقدية لسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، تمهيدًا لنقل أسواق الحضرة والعامرية والبدء فى التسكين طبقًا للتوجيهات الرئاسية.

أوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أنه بناء على قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بنقل أسواق الجملة بالإسكندرية إلى مدينة برج العرب الجديدة لتكون في مكان أفضل، إذ يقع سوق الجملة بالحضرة في منطقة سكنية عالية الكثافة وسوق الجملة بمدينة العامرية يحتاج إلى إعادة تنظيم، وقد قرر محافظ الإسكندرية نقل السوقين إلى سوق واحد كبير ومنظم بمدينة برج العرب الجديدة لسهولة نقل البضائع منة وإليها.

وأضاف «القلش»، أن اللجنة قامت اليوم بمعاينة السوق الجديد ببرج العرب و الوقوف على مدى تجهيزه لنقل أسواق الحضرة والعامرية، إذ تمت المعاينة لرفع تقرير فني مفصل بها إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تمهيدًا لتنفيذ هذه الخطوة الحضارية الهامة.

وأكد أن نقل أسواق الجملة بالإسكندرية إلى برج العرب الجديدة، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العشوائيات وتوفير بيئة حضارية للمواطنين، كما أنه سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.