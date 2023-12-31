محافظ أسوان: تنفيذ مشروع خط انحدار مصرف السيل بتكلفة 22 مليون جنيه

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنفيذ مشروع خط انحدار موازٍ لمصرف السيل، بطول 2 كيلو متر، وبقطر 700 ملم متر، بتكلفة تبلغ 22 مليون جنيه.

وأشار «عطية» في بيان، إلى أنّ هذا المشروع يمتد من محطة الناصرية إلى محطة الجوزيرة، وسيعمل على خدمة أكثر من 100 ألف نسمة من سكان مناطق الناصرية والحكروب والجوزيرة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أسوان

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ المشروع بالتعاون والإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس عبد الصبور الراوي، القائم بأعمال رئيس الشركة، ومديرية الري، بقيادة المهندس محمد علي، رئيس الإدارة المركزية، وسيساهم هذا المشروع في تحسين الخدمات المقدمة والمظهر الجمالي والحضاري لسكان هذه المناطق المختلفة.

وأفاد بأنه يجري العمل على الرفع المساحي للمنطقة، بالتنسيق مع المرافق لإجراء الجسات وتجهيز الخامات اللازمة لبدء الأعمال في هذا المشروع الحيوي، ويستهدف المشروع القضاء على جميع المشكلات السابقة، بفضل الطفرة التنموية التي تشهدها مناطق حي شرق المدينة، من خلال تنفيذ مشروعات تحسين مياه الشرب، بالتعاون مع المعونة السويسرية.

يأتي هذا المشروع، في إطار تحسين الخدمات المقدمة، والمشهد الحضري والجمالي للمناطق المختلفة في حي شرق المدينة بأسوان، استجابة لاحتياجات السكان وتحسين جودة الحياة في المنطقة.