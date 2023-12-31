السر وراء تسريح 5 ألوية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي عن سر تسريح جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 ألوية من الاحتياط والتدريب، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 86 .

سر تسريح ألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن الألوية الـ 5 التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، فيما أشار موقع «والا» الإسرائيلي إنه بحسب تطورات القتال في قطاع غزة، فإنه من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل والذي ستتم أيام الحرب على قطاع غزة 3 أشهر كاملة.

إسقاط طائرة بدون طيار

وجاء قرار التسريح بعد ساعات قليلة من إعلان الفصائل الفلسطينية إسقاط طائرة بدون طيار من طراز «سكاي لارك 2» كانت في مهمة استخباراتية إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دول عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد، وارتفاع أعداد المصابين والشهداء.