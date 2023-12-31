«العربي الناصري» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

تقدم الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ورئيسه الدكتور محمد أبو العلا، وقياداته وأعضائه، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وتابع الحزب في بيانه، «أعاده الله عليكم وعلى الشعب المصرى بالخير والرخاء سائلين المولى عز وجل أن يوفقك ممن أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة الغالية، داعين المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير مع خالص تمنياتنا بدوام التوفيق والرقي».

الشعب يعيش عهدا سياسيا عنوانه الأمل والطموح

وكان الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ الشعب المصرى يعيش عهداً سياسياً جديداً عنوانه «الأمل والطموح»، ونستعد حالياً للمرحلة المقبلة من الحوار الوطني بمشروعات وأفكار اقتصادية.