نقف خلف القيادة السياسية.. نقابة الفلاحين تهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

هنأت النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن أبوصدام، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالعام الميلادي الجديد.

وقال عبدالرحمن: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع فلاحين مصر نهنئ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الجديد داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».

وأكد «أبو صدام» دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع ما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري ولتنمية وازدهار الوطن.

ودعا النقيب العام فلاحين مصر لضرورة الوقوف بكل قوة خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة للنهوض بمصرنا الحبيبة وتحقيق التنمية والازدهار والحفاظ على مكتسبات الوطن، والأمن الغذائي المصري وزيادة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية.