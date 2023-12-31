مطار شرم الشيخ الدولي يتزين للاحتفال بليلة رأس السنة (صور)

أعلنت غرفة عمليات مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، أن المطار يستعد بكامل طاقتة لاستقبال السائحين القادمين للمشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 بمدينة شرم الشيخ.

وتزين المطار بالمجسمات وشجرة الكريسماس، مع تخصيص منطقة خاصة بالتقاط الصور التذكارية للسائحين القادمين للمدينة عبر المطار الأمر الذي أضفى جوًا من البهجة على السياح بمختلف أعمارهم.

ورصدت عدسة «الوطن»، مظاهر الاحتفال داخل مطار شرم الشيخ الدولي، والتي أُطلقت بدءًا من شهر ديسمبر 2023، بالإضافة إلى استقبال السياح داخل المطار بالموسيقى والورود والمشروبات الترحيبية.

بيان نسب الزيادة السنوية للوصول بمطار شرم الشيخ الدولي

كما جرى إصدار بيان من غرفة العمليات بعدد الركاب والنسب عن السنة الماضية فقد شهد هذا العام توافد أعداد بنسب أعلى من العام الماضي وجاءت النسب كالآتي:

- وصول دولي بشهر نوفمبر 2023 عدد 251566 بمعدل نسبة زيادة عن السنة الماضية 20%.

- وصول دولي بشهر ديسمبر 2023 بعدد 225437 بمعدل نسبة زيادة عن السنة الماضية 2%.

دول شهدت زيادة ملحوظة في أعداد وصولها لمطار شرم الشيخ الدولي

وأكد إسلام نبيل رئيس هيئة تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، أن هذا الموسم السياحي جاء بانتعاشة ملحوظة للمشاركة في احتفالات العام الميلادي الجديد، مشيرًا إلى أن الدول التي شهدت زيادة في الأعداد وصول لمطار شرم الشيخ الدولي وهي روسيا وإيطاليا وكازاخستان وتركيا وبولندا وملدوفا وأرمينيا وأوزباكستان وبلغاريا وليتوانيا وبيلاروسيا وإستونيا ولاتيفيا وجورجيا وفرنسا واليونان ورومانيا وألمانيا والنمسا والدنمارك والمجر وسويسرا وهولندا وبلجيكا وأذربيجان والنرويج والأردن ولبنان والسعودية.

كما أشار «نبيل» إلى أن الجنسيات الأكثر توافدًا على مدار العام هي روسيا وإيطاليا وبريطانيا وكازاخستان وتركيا وبولندا، لافتًا إلى أن الزيادة في تنوع الجنسيات في هذه الفترة جاءت للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة.