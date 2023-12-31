كيف تحصل على أرخص شقة من وزارة الإسكان؟.. اعرف مساحتها وسعرها

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دائماً إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بطرح شقق سكنية بشكل مستمر لمحدوي ومتوسطي الدخل حتى يتمكنوا من الحصول على حياة تليق بهم.

المساحات 63 متراً

وحسبما أعلنته عنه وزارة الإسكان، فإنه هناك وحدات سكنية مساحتها 63 مترا، وهي مساحة موحدة لجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز في مدينة أسيوط الجديدة، وتعتبر هذه الشقق أرخص وحدات أعلنت عنها مبادرات الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان.

سعر المتر في مشروع إسكان أسيوط

وسجَّل سعر المتر بالطرح الجديد بمدينة أسيوط الجديدة 6520 جنيها، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وهو سعر أرخص شقة في الإسكان الاجتماعي، إذ يتم دفع قيمة جدية الحجز، 50 ألف جنيه ويستكمل باقي المبلغ إلى 30% قبل الاستلام، والباقي 70% يتم دفعها على أقساط ربع سنوية على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات حسب رغبة المستفيد.

طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية

يأتي ذلك في إطار طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين جودة حياة المصريين.