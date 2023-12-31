أسعار الذهب بنهاية تعاملات آخر أيام 2023.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً في محلات الصاغة بالأسواق المصرية، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، آخر أيام عام 2023، ليواصل حالة الثبات التي يشهدها قطاع الذهب والمجوهرات منذ بداية اليوم، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، عند 3170 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

في السطور التالية ترصد «الوطن» أحدث أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، وفق آخر التحديثات المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك، ما قيمته 3623 جنيهاً للشراء، دون احتساب الضريبة أو المصنعية.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة، اليوم الأحد، ما قيمته 3321 جنيهاً للشراء، دون إضافة المصنعية، ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمحلات الصاغة، ما قيمته 3170 جنيهاً للشراء دون احتساب مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2717 جنيه.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2113 جنيه للشراء دون مصنعية، فيما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر بمحلات الصاغة، نحو 25360 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2063 دولار.