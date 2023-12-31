الآلاف من أهالي الأقصر يحتفلون برأس السنة رغم برودة الجو

توافد الآلاف من المواطنين على كورنيش الأقصر وساحة أبو الحجاج الأقصري، للاحتفال برأس السنة الميلادية، رغم برودة الجو، وسط بهجة وسعادة، والتقاط الصور التذكارية مع الزينة في الممشى السياحي بالأقصر، كما امتدت الاحتفالات لتشمل شوارع الأقصر.

وتوافد الأطفال على ساحة أبو الحجاج الأقصري، للاحتفال واللعب بالملاهي، ومشاهدة شجرة الكريسماس المضيئة، والاستمتاع بنشاط رسم الوجوه والحنة، وعروض العرائس وبابا نويل، ومن الأطفال من حرص على ارتداء بدلة بابا نويل.

أجواء احتفالية برأس السنة في الأقصر

والتقت «الوطن» بعدد من المواطنين، منهم هبة صلاح، طالبة بالثانوي العام، التي قالت إنها تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر للذهاب للاحتفال مع صديقاتها وتقضية رأس السنة في أحد الكافيهات بحجز مسبق، مشيرة إلى أن الاحتفال فرصة بالنسبة لها لتخفيف ضغط الدراسة والمذاكرة وتجديد العزم على النجاح.

«جئت من إسنا اليوم للاحتفال في الأقصر خصيصا، بالعام الجديد اليوم، لأن الاحتفال فى كورنيش الأقصر مختلف وبه متعة كبيرة»، هكذا قال محمود عبد الفتاح، عامل بمدينة إسنا، خلال حديثه مع «الوطن»: أجلت أعمالي وخرجت رفقة الأصدقاء للاحففال بهذه اللحظات التي لا تنسى».

أمّا عبدالله سعيد، مدرس، يقول إنه حرص على الذهاب مع عائلته للإحتفال بالعام الجديد في أحد الكافيهات التي تقيم حفلات خاصة برأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن الاحتفال يكون بمشاركة الفرق النوبية والتنورة وعروض العرائس وغيرها، وينتظره أطفاله للتخفيف من ضغط امتحانات نصف العام.

«الكورنيش السنة دي حاجة عظمة»، جملة قالها محمود حامد، طالب بمعهد فني بقنا، بفرحة عارمة في أثناء التقاطه الصور بالممشى السياحي بالأقصر، مضيفا أنه أعجب جدا بالتجديدات والزينة المبهجة في الكورنيش وشوارع الأقصر، وحرص على قضاء رأس السنة في الكورنيش رغم برودة الجو.

وظهرت الأقصر اليوم بأبهى حليها، لاحتفالات العام الجديد، وتجملت الشوارع والميادين بالزينة وأشجار الكريسماس المضيئة، وعُلقت الزينة أمام بوابات ومداخل الفنادق والمحال التجارية، مع المحافظة على تطبيق مشروع الهوية البصرية للمدينة، كما قام مجلس مدينة الأقصر بحملات تجميل ونظافة شاملة بشوارع وميادين المدينة وكورنيش النيل والمراسي النيلية والمرافق الرئيسية، وكذلك جميع الطرق المؤدية للمعابد والمواقع الأثرية والسوق السياحي، حتى تظهر الأقصر بصورة جميلة ومشرفة أمام الجميع.