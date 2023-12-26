5 أشهر دون إجازات رسمية لموظفي الحكومة في 2024.. اعرفها

أيام قليلة تفصلنا عن العام الميلادي الجديد 2024، حيث يترقب موظفو القطاعين الحكومي والخاص، عدد أيام الإجازات الرسمية، للمناسبات الوطنية أو القومية أو الدينية، وهي إجازات بأجر كامل، والتي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميا بها.

الأجندة السنوية الرسمية لرئاسة الجمهورية

ووفقا للأجندة السنوية الرسمية لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، فإنّ هناك مفاجأة للموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص، بشأن الإجازات الرسمية في 5 أشهر سيكون العمل فيها متواصلا؛ لأنّها تخلو جميعها من وجود إجازة رسمية بها، باستثناء العطلات الأسبوعية.

أشهر تخلو من أي إجازات رسمية

ووفقا للأجندة الرسمية، فإن الأشهر التي تخلو من أي إجازات رسمية، خلال العام الجديد 2024، يبلغ عددها 5 أشهر، بإجمالي 152 يوما، ما يلي:

- شهر فبراير 2024.

- شهر مارس2024.

- شهر أغسطس 2024.

- شهر نوفمبر 2024.

- شهر ديسمبر2024.

يذكر أن إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية للموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص، خلال العام الميلادي 2024 تبلغ 17 يوما، بسبب مناسبات الاحتفال بأعياد الميلاد يوم 7 يناير، والاحتفال بأعياد الشرطة وثورة يناير يوم 25 يناير، وإجازة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء 25 أبريل، والاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو، والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والاحتفال بذكرى العام الهجري الجديد يوم 19 يوليو، وذكرى ثورة 1952 يوم 23 يوليو، وذكرى المولد النبوي الشريف 15 سبتمبر، ثم آخر إجازة رسمية في العام الميلادي 2024، وهي الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يوم 6 أكتوبر 2024 .