«المالية»: زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارا من يناير.. و121 يوما إجازات للموظفين

قرّرت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى حسبما أعلنت وزارة المالية فى وقت سابق، ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700، وزيادة الأقصى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900، اعتباراً من أول يناير، ليكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته، اعتباراً من أول يناير 2024 نحو 1300 جنيه بدلاً من 1110، فى حين سيبلغ الحد الأقصى 10080 جنيهاً، بدلاً من 8720، تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، لتحسين قيمة معاشات المؤمّن عليهم.

من جهة أخرى، يحصل الموظفون فى القطاعين الخاص والحكومى على 121 يوم إجازة خلال عام 2024، منها الأعياد والعطلات الرسمية، ويومى «السبت والأحد»، ويبلغ عددها 104 أيام، سيُعلن عنها رسمياً فى قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، على أن يحصل العاملون على إجازات 2024 بأجر كامل.