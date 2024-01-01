7 شركات عالمية أعلنت إفلاسها في 2023 بسبب الديون.. بينها شركة «لايت يير»

تسببت الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة التي أصدرها البنك الفيدرالي الأمريكي بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير فيما يخص العديد من الشركات العالمية، والتي تسببت بدورها في دخول تلك الشركات في حالة إفلاس غير مأمون العواقب، حيث كان عام 2023 مليئا بأحداث وأزمات اقتصادية عالمية تسببت في إفلاس كثيرا من الشركات الضعيفة.

وبحسب بيانات الإفلاس، فهناك عدد من الأزمات المتعددة التي ضربت كثير من الشركات والصناعات على مستوى العالم، بالرغم من تقديم شركات أجنبية لطلبات الإفلاس ببلدانها، حيث تميل أقوى شركات العالم لطلب الحماية من المحكمة بالولايات المتحدة، حيث يسمح ذلك للشركات الاحتفاظ بالسيطرة على الأعمال، فيما يمنع الدائنين من ملاحقة أصول تلك الشركات المفلسة بأفرعها المنتشرة حول العالم، وتلك أبرز الشركات:

بريطانيا: شركة بريتيش فولت

تعمل شركة «بريتيش فولت» في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، هي التي واجهت كثيرا من الضغوط بسبب ضعف الطلب على البطاريات الكهربائية المصنوعة محليا، بعدما انطلق المشروع في 2019، وكان رائد في تكنولوجيا النقل النظيف، بينما عدم وجود منتج أو خطة مبيعات ثابته لدعم رسومات التصميم المقدمة للمصنع بقيمة 3.8 مليار جنيه إسترليني أدى لفشل الشركة في تأمين استثمارات كبيرة من أجل الاستمرار، وانهارت في بدايات يناير من العام الماضي 2023.

البرازيل: شركة أو آي

تخصصت شركة «أو آي» في صناعة الهواتف البرازيلية وهي الشركة التي أعلنت إفلاسها في مارس من العام الماضي 2023، بعد أشهر قليلة من إعلان التعافي، حيث لم تتحمل كثيرا من الديون من أجل توسيع شبكاتها للاستحواذ على أعمال أخرى، حيث جاء طلب الحماية من الإفلاس لارتفاع أسعار الفائدة في البرازيل، مع انخفاض عملاء الخطوط الأرضية.

ألمانيا: شركة ألجاير

أشتهرت شركة ألجاير الألمانية بصناعة السيارات، وكان من ضمن عملائها شركة السيارات الفارهة «بورش»، وهي التي أعلنت إفلاسها يونيو 2023، عقب عام من بيعها لمستثمر صيني، بعد تعثرها ماليا، وكان يعمل بها 1700 موظف، وكانت تزود كبار مصنعي السيارات بصفائح معدنية، بخلاف تخصصها لصناعة الكثير من الأدوات ولهندسة العمليات.

هولندا: شركة لايت يير

عملت شركة لايت يير في مجال السيارات الكهربائية وأنتجت أول سيارة لها ، لكن وبسبب كونها أحدى الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية الشمسية حتى الآن، فتقدمت الشركة الناشئة طلب إعلان إفلاسها، حيث حصلت على الموافقة يناير 2023، حتى تخلت عن أعمالها لشركة «هولا ليجال آند تاكس» في هولندا بصفتها الوصي عليها.

اليابان: شركة جوليد لإنتاج شاشات OLED

تخصصت شركة جوليد في إنتاج الشاشات التي تعمل بنظام OLED، بطلب حماية من الإفلاس من قبل محكمة مقاطعة طوكيو في مارس 2023، بعدما بلغت إجمالي الالتزامات عليها 33.7 مليار ين أي ما يعادل 257 مليون دولار، حتى نقلت الشركة براءات الاختراع وعمليات البحث والتطوير لشركة «جابان ديسبلاي»، وقامت بإغلاق كل عمليات التصنيع، الأمر الذي أثر على مصنعي شاشات العرض وأجهزة التلفاز العاملة بنظام OLED، بما فيها كبار الشركات كـ «إل جي، سوني، إيسوس».

كندا: شركة برون استديو

تخصصت شركة «برون استديو» لتمويل وإنتاج الصور المتحركة الكندية، والتي برزت كقوة إعلامية عام 2017، حيث تقدمت الشركة بطلب إعلان إفلاسها يوليو 2023، وأعلنت أن الآثار الخاصة بجائحة كورونا سببت تعثر الشركة ماليا.

النرويج: شركة الطيران فلاير

أعلنت شركة الطيران النرويجية «فلاير» تكبدها لخسائر كبرى في بداية العام الماضي ما سيدفعها لإشهار إفلاسها بعد عدم جمعها للأموال التي تحتاج إليها لإدارة العمليات، حيث أعلنت في بيان لها عدم توصلها لحل لإيجاد سيولة من المستثمرين، وقررت ألغاء كل رحلات المغادرة ومبيعات التذاكر، بحسب ما نشره موقع «CNN».