ناقد فني لـ«ملعب الفن»: المنصات الغنائية أخرجت بعض شركات الإنتاج من السوق

قال محمود فوزي السيد، الناقد الموسيقي، إن المنصات الغنائية أغلقت بعض شركات الإنتاج، وخروجها من حسبة السوق، حيث لم تكن هذه المنصات في البداية مقننة، وبالتالي لم يكن هناك عائد مادي كبير لشركات الإنتاج.

وأضاف «السيد»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه حاليا توجد منصات تشتري الأغاني الأصلية من شركة الإنتاج مثل ألبوم عمرو دياب الذي أصدره على إحدى المنصات، والتي اشترت الألبوم بشكل حصري، عكس اليوتيوب الذي يُحْتَسَب المكسب بعدد المشاهدات، وهذا أثر في صناعة الأغاني في فترة من الفترات.

وأوضح أن المطربين أصبح لديهم شركات الإنتاج الخاصة بهم حاليا، ولم تعد هناك شركة إنتاج مسؤولة لهم لتوفير الأغاني والملحنين، ولكن أصبح كل مطرب يعمل بنفسه، والمنصات ساعدته على ذلك لأنها تحصل على مقابل، ما جعل الصناعة أكبر ومطربين أكبر ومواهب كثيرة، خاصة أن صناعة المطرب أصبحت مكلفة والأسعار اختلفت تماما عن الماضي.