رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ناقد فني لـ«ملعب الفن»: المنصات الغنائية أخرجت بعض شركات الإنتاج من السوق

كتب:

محمد عزالدين
12:08 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
محمود فوزي السيد

محمود فوزي السيد

قال محمود فوزي السيد، الناقد الموسيقي، إن المنصات الغنائية أغلقت بعض شركات الإنتاج، وخروجها من حسبة السوق، حيث لم تكن هذه المنصات في البداية مقننة، وبالتالي لم يكن هناك عائد مادي كبير لشركات الإنتاج.

وأضاف «السيد»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه حاليا توجد منصات تشتري الأغاني الأصلية من شركة الإنتاج مثل ألبوم عمرو دياب الذي أصدره على إحدى المنصات، والتي اشترت الألبوم بشكل حصري، عكس اليوتيوب الذي يُحْتَسَب المكسب بعدد المشاهدات، وهذا أثر في صناعة الأغاني في فترة من الفترات.

وأوضح أن المطربين أصبح لديهم شركات الإنتاج الخاصة بهم حاليا، ولم تعد هناك شركة إنتاج مسؤولة لهم لتوفير الأغاني والملحنين، ولكن أصبح كل مطرب يعمل بنفسه، والمنصات ساعدته على ذلك لأنها تحصل على مقابل، ما جعل الصناعة أكبر ومطربين أكبر ومواهب كثيرة، خاصة أن صناعة المطرب أصبحت مكلفة والأسعار اختلفت تماما عن الماضي.

اقرأ المزيد:

ناقد موسيقي لـ«ملعب الفن»: مطربو مصر أوقفوا نشاطهم بنهاية 2023 تأثرا بالحرب على غزة

الكاتب الصحفي محمد عدوي لـ«ملعب الفن»: المتحدة أثرت الدراما.. و2023 عام سعيد فنيا

محمد الباز لـ«ملعب الفن»: «أحد المشايخ كان يحفظني القرآن الكريم كأنه حياة»

محمد الباز لـ«ملعب الفن»: الله يحفظ مصر بسبب قرب أهلها منه

محمد الباز لـ«ملعب الفن»: «أنا مؤمن بربنا طول الوقت وعايش في حالة تسليم مطلقة»

محمد الباز يروي لـ«ملعب الفن» موقفا طريفا تعرض له في صغره
بقلم محمد عزالدين