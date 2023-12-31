«تعليم الفيوم» تنظم محاضرات ومجموعات مجانية للطلاب قبل الامتحانات

نظّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، محاضرات مجانية ومجموعات للطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي، بجميع المواد الدراسية، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق امتحانات نصف العام 2024، إذ تشمل مراجعات عامة على المناهج للطلاب، وإجابة أسئلة بنك الأسئلة، وذلك من خلال عدد كبير من المدرسين المتميزين بمختلف الإدارات التعليمية بجميع أرجاء المحافظة.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ المديرية تقدم المراجعات والمجموعات والمذاكرة بالمجان، لجميع طلاب وطالبات المحافظة، الذين يحضرون تلك المجموعات.

محاضرات مجانية باللغة الإنجليزية

وأشارت المديرية إلى أنّه جرى تقديم المحاضرات بمدرج مدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، من خلال محمد حسم معلم أول اللغة الإنجليزية، لتحسين مستوى الطلاب وتقويتهم قبل انطلاق امتحانات نصف العام 2024.

محاضرات مجانية بيوسف الصديق

كما نظمت إدارة يوسف الصديق التعليمية، عدة محاضرات تعليمية مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، في قاعة مدرسة عبدالحليم غيث للتعليم الأساسي، التي تضمنت جميع المواد الدراسية، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات المتميزين.

توزيع مذكرات بالمجان

وكشفت مديرية التربية والتعليم، إنّه يجرى خلال تلك المجموعات، توزيع مذكرات المراجعة بالمجان على جميع الطلاب والطالبات الحاضرين، وذلك في مادة اللغة العربية.