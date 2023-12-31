استعدادات مكثفة لامتحانات نصف العام في الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنهاء كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات نصف العام 2024، التي من المقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع الثاني من شهر يناير القادم، وفقًا لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2023م، التي أعلنتها المديرية في وقتٍ سابق، إذ من المقرر أن تستمر حتى 24 من شهر يناير قبل أن تبدأ إجازة نصف العام.

ونظمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية على عدة مدارس بإدارة غرب الفيوم، للتأكد من استعداد كافة المدارس لاستقبال الامتحانات، موجهةً مديري المدارس بسرعة إنهاء كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات نصف العام 2024.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، في أثناء سير العملية الامتحانية، وإبلاغها في حالة وجود أي مشكلة قد تعرقل سير الامتحانات، مُعبرة عن أمنياتها لكافة الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.

متى موعد امتحانات الترم الأول 2024؟

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان سابق لها، إن موعد امتحانات الترم الأول 2024، لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية، يكون كالآتي:

- الصفان الأول والثاني الإعدادي عام ورياضي ومهن: تنطلق الامتحانات بدءًا من الأربعاء 10 حتى الإثنين 15 يناير القادم.

- امتحانات الصف الثالث الإعدادي عام ورياضي ومهني: تنطلق بدءًا من الأربعاء 17 حتى الثلاثاء 23 يناير.

- امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي العام: تنطلق من السبت 13 حتى الأربعاء 24 يناير المُقبل.

- امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي العام: تنطلق من الأحد 14 حتى الثلاثاء 23 يناير المُقبل.

- امتحانات نصف العام للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: تنطلق من الأربعاء 10 حتى الإثنين 15 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2024

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فإنّ موعد إجازة نصف العام يبدأ من السبت 27 يناير المُقبل، ويستمر حتى الخميس 8 فبراير، على أن يتم استئناف الدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 8 فبراير في المدارس التي بها دراسة أيام السبت.