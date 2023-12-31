«أزهرية الفيوم»: انتظام امتحانات نصف العام ولا شكاوى من الأسئلة

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، انتظام امتحانات نصف العام، وعدم تلقي أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، وذلك من خلال المتابعة الميدانية والجولات التفقدية لمدير المنطقة، للإشراف على أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية خارج وداخل اللجان، والتشديد على بعض الأمور التي تخص سير العملية الامتحانية.

وشدد محمود حسانين، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة التوجيهات المتعلقة بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم وخروجهم من اللجان، في إطار خطة المنطقة للتصدي بكل قوة لمنع الغش بكافة أشكاله، موجهًا بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات.

انتظام امتحانات صفوف النقل الثانوية

وكشف الدكتور جمال عبد العزيز سعداوي مدير المنطقة، في بيان صحفي، إنّ طلاب الصف الأول الثانوي «أدبي» أدوا اليوم امتحان البلاغة والمنطق، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي «أدبي» الامتحان في مادتي الحديث والفلسفة، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي «علمي» امتحان مادتي البلاغة والهندسة، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي «علمي» امتحان مادتي الحديث والتفاضل وحساب المثلثات.

تذليل العقبات أمام الطلاب

وأكد مدير المنطقة الأزهرية، على متابعة وتغطية القيادات والموجهين لكافة اللجان على مستوى المحافظة بصورة يومية، لتذليل العقبات التي قد تواجه سير العملية الامتحانية، موجهًا بضرورة توفير الجو الملائم والمناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة.