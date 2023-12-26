أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالفيوم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم عام ورياضي ومهني، المقرر أن تنطلق الأربعاء 17 يناير المُقبل وتستمر نحو 6 أيام وفقًا للجدول المُعلنة، حيث خصصت المديرية جدولًا لامتحان الشهادة الإعدادية للتعليم العام والرياضي، يختلف عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية.

تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول في محافظة الفيوم عام ورياضي ومهني في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ما هي مواعيد امتحانات الصف الثالث؟

وحددت مديرية التربية والتعليم، مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 لطلاب التعليم العام والرياضي والمهني خلال الفترة الصباحية فقط، إذ تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى 1:30 ظهرًا حسب الساعات المحددة لكل مادة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 فإنّه من المقرر أن يأتي كالآتي:

- الأربعاء 17 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الخميس 18 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمجالات العلمية «صناعي واقتصاد منزلي».

- الأحد 21 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الفنية.

- الإثنين 22 يناير 2024.. يؤدي الطلاب مادتي اللغة الأجنبية الأول، وامتحانات المجالات العلمية «زراعي».

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مواد العلوم، والتكنولوجيا، والخط العربي.

- الأربعاء 24 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي مهني

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول للتعليم «المهني» فإنّه يأتي كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمجالات العلمية «اقتصاد منزلي وصناعي».

- الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الفنية.

- الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والمجالات العلمية «زراعي».

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادتي العلوم، والتكنولوجيا والخط العربي.