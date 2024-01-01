«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها كتب: حسن سمير 12:25 ص | الإثنين 01 يناير 2024 قصف - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رسالة أطفال غزة للعالم بمناسبة العام الجديد (فيديو) السر وراء تسريح 5 ألوية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة رسالة بـ10 لغات من «هرتسوج» لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة «حكومة غزة»: 28822 شهيدا ومفقودا حصيلة 86 يوما من العدوان الإسرائيلي «القاهرة الإخبارية» تجري لقاءات من داخل المستشفى الفرنسي العائم في العريش لعلاج جرحى غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير