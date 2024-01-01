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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها

كتب:

حسن سمير
12:25 ص | الإثنين 01 يناير 2024
قصف - أرشيفية

قصف - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها.

 

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