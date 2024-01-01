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زعيم كوريا الشمالية يقرع طبول الحرب النووية ضد أمريكا: سنوجه ضربة ساحقة

كتب:

أحمد عادل موسى
03:20 ص | الإثنين 01 يناير 2024
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للقادة العسكريين في البلاد، إنه يجب تعبئة أقوى الوسائل والأسلحة المدمرة لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختاروا المواجهة العسكرية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

خطر المواجهة يتحول بسرعة إلى حقيقة

وأضاف «كيم»، أن خطر المواجهة المسلحة في شبه الجزيرة الكورية يتحول بسرعة إلى حقيقة واقعة بسبب المناورات العدائية من قبل الأعداء بما في ذلك الولايات المتحدة، مما يتطلب من البلاد «شحذ السيف» لحماية نفسها.

وأشار كيم جونج أن إلى أنه إذا اختارت إسرائيل المواجهة العسكرية وأشعلوا النار يجب أن نحشد أقوى الوسائل، ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله «سنوجه ضربة ساحقة وندمرهم بالكامل».

زعيم كوريا الشمالية يحتفل بالعام الجديد

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كيم استضاف قادة عسكريين كبار يوم الأحد في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023.

وفي تقارير منفصلة، ذكرت وكالة الأنباء الكورية أن كيم استضاف حفل استقبال لكبار أعضاء الحزب الحاكم وحضر حفلة موسيقية في وقت متأخر من الليل للاحتفال بالعام الجديد.

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