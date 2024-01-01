فضيحة تهز الاحتلال الإسرائيلي.. جندي مزيف يسرق أسلحة قتالية من أمام نتنياهو

أفادت قناة «12» الإسرائيلية، بأن الادعاء العام لاحتلال الإسرائيلي قد وجه اتهامات جنائية مساء أمس، لرجل بتهمة انتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب قطاع غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر الرجل في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ظهر بجانب نتنياهو

تفاجأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم الذي شنه مسلحو الفصائل الفلسطينية عبر الحدود في السابع من أكتوبر، وقامت قوات الأمن بتنظيم نفسها عفويًا في الميدان في كثير من الأحيان لصد المتسللين وتنفيذ هجمات مضادة.

ووفقًا لتقرير قناة «12» الإسرائيلية، بث صورة يُزعم أنها لشاب يبلغ من العمر 35 عامًا وهو يرتدي معدات قتالية كاملة، ويظهر إلى جانب جنود آخرين ونتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر.

فاجأه الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، يُزعم أن المتهم روي يفراخ لم يتم تجنيده في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك تمكن من الوصول إلى مناطق الحرب عن طريق التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وذُكر أن الحيلة التي قام بها يفراخ وسهلت عليه الحصول على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة، وأضافت اللائحة أنه تم العثور على مسروقات في منزل يفراخ تشمل بندقية هجومية وأنواع مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات.