«شلاتين» أول مدينة مصرية تشرق عليها شمس العام الجديد.. صور مبهرة

شهدت مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر، أول شروق شمس في أولى أيام العام الجديد، وذلك في تمام الساعة 6:19 صباحًا، طبقًا لما ذكرته الهيئة العامة المصرية للمساحة، بينما آخر مدينة تشهد شروق الشمس في مصر هي السلوم والتي تشهد شرق الشمس في تمام الساعة 7:19 صباحًا.

موسم سقوط أمطار الخير

واستقبل أهالي مدينة الشلاتين، أول شروق شمس في العام الجديد، بفرحة وتفاؤل، تزامنًا مع موسم سقوط أمطار الخير، وتحول الأراضي إلى مراعي خضراء، إذ تنشط مهنة رعي الأغنام.

وقال ناصر منصور، أحد أهالي مدينة الشلاتين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ سكان القبائل في الشلاتين اعتادوا الاستيقاظ مبكرًا مع أول ضوء الشمس، وممارسة العمل اليومي في مهنة رعي الأغنام، والتي تزدهر في موسم الشتاء، حيث سقوط الأمطار، وهي أمطار خير وبركة وسعادة، تروى الأرض، وتحول الصحاري إلى مراعي خضراء.

أبرز تقاليد أهالي الجنوب

ولفت «منصور» إلى أن يوم العمل في صحاري الشلاتين جنوب البحر الأحمر، ينتهي بغروب الشمس، ثم الخلود إلى النوم، مضيفًا أنَّ الاستيقاظ المبكر، وممارسة العمل في الصباح الباكر، هي عادات وتقاليد أهالي الجنوب من سكان القبائل، والتي تمثل لهم رمزًا للأمل والتفاؤل.