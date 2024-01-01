إيهاب توفيق يشعل سهرات ليلة رأس السنة بـ5 حفلات كاملة العدد (صور)

تخطى إيهاب توفيق الرقم القياسي في مارثون حفلات ليلة رأس السنة ليحيي 5 حفلات متتالية بعدة أماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة «كامل العدد».

وأشعل إيهاب توفيق الحفلات الخمس داخل «كايرو جاز» بالشبخ زايد و3 فنادق كبرى بالقاهرة وحفل بإحدى المراكب النيلية بالزمالك.

وقدم توفيق خلال حفلاته الخمس عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «سحراني، يا أحلى منهم، مراسيل، داني، الله عليك يا سيدي، تترجى فيا»، بالإضافة إلى أغنية «أنت اختياري، وسنة حلوة» وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

ويستعد إيهاب توفيق للمشاركة في إحياء حفل «كاسيت 90s» بمشاركة النجوم محمد فؤاد ومدحت صالح ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل وذلك يوم 4 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم.