ضخ 2 طن بصل في المنافذ ومحلات بيع الجملة بالدقهلية.. الكيلو بـ20 جنيهًا

ضخت رئاسة مجلس مدينة ميت غمر، 2 طن من البصل في عدد من المنافذ ومحلات بيع الجملة التي تقوم ببيع السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة؛ طبقا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري ومواجهة الغلاء، ومنع الاحتكار وجشع التجار ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين تلبية لاحتياجات المواطنين.

توزيع 2 طن من البصل بالدقهلية

وبحسب البيان، قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مجلس مدينة ميت غمر، إنّه جرى توزيع 2 طن من البصل بسعر يصل إلى 20 جنيها فقط للكيلو الواحد، وجرى استهداف قرية ميت الفرماوي وهو سعر أقل من الأسواق الخارجية بالإضافة إلى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% و25% بما يلبي كافة احتياجات المواطن المصري وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية التموين.

التصدي لاستغلال جشع التجار

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والتصدي لاستغلال جشع التجار وشن حملات بصفة مستمرة لمتابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفة.