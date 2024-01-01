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تراجع أسعار الدواجن اليوم 1-1-2024 في الأسواق والمحلات.. «اعرف بكام»

كتب:

مريم حنفي
10:17 ص | الإثنين 01 يناير 2024
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

سجّلت أسعار الدواجن اليوم 1-1-2024 في الأسواق والمحلات انخفاضًا ملحوظًا مع بداية التعاملات الصباحية، وصل إلى 3 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو الدجاج الأبيض، في حين أن الفترة الماضية شهدت استقرارًا بالنسبة لأسعار الدواجن والكتاكيت أيضًا، بينما تراجعت أسعار البيض اليوم ويرجع سبب تلك الانخفاض إلى التوازن القائم بين العرض والطلب الفترة الحالية، وفقًا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. 

أسعار الدواجن البيضاء 

وأوضحت البوابة أسعار الدواجن اليوم 1-1-2024 في الأسواق والمحلات تتراوح  ما بين 65 و66 جنيهًا بالنسبة لسعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة، فيما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 77 و75 جنيهًا، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل محلات بيع الطيور الحية 110 جنيهات، فيما يسجل سعر الدجاج الساسو أرض مزرعة 61 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 71 جنيهًا.

سعر كيلو البانية

كما يسجل سعر كيلو الدجاج الأمهات 55 جنيهًا داخل المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيهًا وبالنسبة لسعر كيلو البانية يتراوح في الأسواق المصرية ما بين 165 و170 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

وعن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح اليوم في الأسواق ما بين 21 و21.25 جنيه ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 6.5 و7.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الهجين ما بين 11.5 و12.5 جنيه فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 14 و15 جنيهًا. 

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