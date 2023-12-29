تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-12-2023 بالأسواق

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-12-2023 بقيمة بلغت 3 جنيهات في الكيلو ويباع كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بـ55 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 58 جنيهًا في المزرعة، بينما يباع كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك بـ61 جنيهًا مقارنة بالأمس 64 جنيهًا للمستهلك.

قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة29-12-2023 شهد هبوطًا كبيرًا في الأسواق وهذا ينعكس بالإيجاب على تجارة الدواجن بشكل عام ما يساهم في زيادة الطاقة الشرائية بعد أن نجحت جهود الحكومة في ضبط الأسعار وضخ كميات كبيرة من الإنتاج وهناك عوامل كثيرة ساعدت على الاستقرار منها توفير الأعلاف بكميات كبيرة بل وتراجعها أسعارها بنحو 420 جنيهًا للطن.

تنشر الوطن أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك أي في المحلات والأسواق وهي كالتالي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- الفراخ البيضاء 61 جنيهًا

- الفراخ الساسو 75 جنيهًا

- الفراخ البلدي 100 جنيه

- أمهات بيضاء 54 جنيهًا

- بياض أبيض سلك 50 جنيهًا

- بياض أبيض أرضي 52 جنيهًا

- بياض أحمر سلك 60 جنيهًا

- بياض أحمر أرضي 64 جنيهًا