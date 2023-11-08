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سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 8-11-2023

كتب:

وليد عبد السلام
12:22 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الكتاكيت البيضاء - صورة أرشيفية

الكتاكيت البيضاء - صورة أرشيفية

يهتم كثيرون بمعرفة أسعار الكتاكيت باستمرار، حيث تختلف الأسعار حسب نوع الكتكوت، وتتراوح أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء بين 11 - 38 جنيها في الأسواق المصرية، وفقًا لبورصة الدواجن.

وترصد السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 

- كتكوت أبيض شركة 37 جنيها.

- كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه.

- كتكوت ساسو 21.50 جنيه.

- كتكوت ساسو بيور 22.50 جنيه.

- كتكوت بلدي 11 جنيها.

- كتكوت هجين 15 جنيها.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم جميع الشركات

- شركة القصبي 35 جنيها.

- شركة حسن الغريب 30 جنيها.

- شركة المصرية الهولندية 32 جنيها.

شركة أمات للدواجن 34.50 جنيه.

- شركة القاهرة 35 جنيها.

- شركة الصلاح 32 جنيها.

- شركة كايرو ثري ايه 34.50 جنيه.

- شركةأسيوط للإستثمار 38 جنيها.

- شركة الوادي 32.50 جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام