سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 8-11-2023
كتب:
وليد عبد السلام
12:22 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الكتاكيت البيضاء - صورة أرشيفية
يهتم كثيرون بمعرفة أسعار الكتاكيت باستمرار، حيث تختلف الأسعار حسب نوع الكتكوت، وتتراوح أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء بين 11 - 38 جنيها في الأسواق المصرية، وفقًا لبورصة الدواجن.
وترصد السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، وفقًا لبورصة الدواجن.
أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء
- كتكوت أبيض شركة 37 جنيها.
- كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه.
- كتكوت ساسو 21.50 جنيه.
- كتكوت ساسو بيور 22.50 جنيه.
- كتكوت بلدي 11 جنيها.
- كتكوت هجين 15 جنيها.
أسعار الكتكوت الأبيض اليوم جميع الشركات
- شركة القصبي 35 جنيها.
- شركة حسن الغريب 30 جنيها.
- شركة المصرية الهولندية 32 جنيها.
شركة أمات للدواجن 34.50 جنيه.
- شركة القاهرة 35 جنيها.
- شركة الصلاح 32 جنيها.
- شركة كايرو ثري ايه 34.50 جنيه.
- شركةأسيوط للإستثمار 38 جنيها.
- شركة الوادي 32.50 جنيه.