تحذير من مشاهدة أفلام الرعب.. مخاطر صحية ونفسية لا تتوقعها

شعبية كبيرة اكتسبتها أفلام الرعب على مدار سنوات طويلة، إذ يفضل كثيرون مشاهدتها لاحتوائها على مشاهد أكشن وإثارة تجذب انتباه المواطن، لكن البعض لا يعرف أنها تتسبب في مخاطر صحية كثيرة، إذ تتأثر وظائف الجسم حال مشاهدتها، لذلك نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تصريحات تليفزيونية، بضرورة عدم مشاهدة أفلام الرعب.

أضرار مشاهدة أفلام الرعب

مشاهدة أفلام الرعب تعمل على حدوث تغييرات في وظائف الجسم المختلفة، ما يؤثر بالسلب عليها، خاصة الصحة العقلية والنفسية للمشاهد، وفق الدكتور حسام موافي: «بتأثر على صحتك النفسية والعقلية، لأنها بتحدث تغييرات في وظائف الجسم ككل، وبتنشط الغدة الكظرية التي تقع فوق الكلى، وده بيسبب أضرار منها الانفعال والتأثر».

تعرض الشخص للصدمة أو الأحداث غير المتوقعة، أثناء مشاهدة أفلام الرعب، يؤثر على انفعالاته، كما يؤثر عليه نفسيا، وعلى صحته العقلية، وفق «موافي»: «أنت لما بتشوف أفلام الرعب بتبقى مستعد للانفعال مع اللحظة أو المشهد، وده شعور طبيعي، لكن ده بيأثر سلبا على وظائف جسمك، وممكن تصاب بالانفعال الحاد أو المؤقت اللي هو غلط عليك وعلى بعض المرضى كالسكر والضغط».

الانفعال نتيجة تأثرك بمشاهدة أفلام الرعب، يمكن أن يؤدي إلى رفع ضغط الدم ومستوى السكر في الجسم، وفق أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: «بيرفع الضغط والسكر، وممكن يؤدي إلى حدوث نزيف في المخ ومشاكل كتير في القلب، علشان كده مش لازم تشاهد أفلام الرعب، خاصة لو كنت من أصحاب القلوب الضعيفة أو المصابين بأمراض كالسكر والضغط».

نصائح لمشاهدة صحية لأفلام الرعب

نصحت سالي وينستون، مديرة معهد اضطرابات القلق والتوتر في أمريكا، الراغبين في مشاهدة أفلام الرعب بضرورة مراقبة معدلات تكرار المشاهدة، للحفاظ على صحتم النفسية، ووجهت نصائح لمشاهدة صحية، كالتالي:

- رسم الحدود لمشاهدة أفلام الرعب.

- تجنب الصور والأحاسيس غير المرغوب فيها.

- اختيار النوع المناسب من الأفلام.

- الحذر من الإفراط في مشاهدة أفلام الرعب.