دليل أفلام الرعب في السينمات وأماكن عرضها.. أحداث مخيفة

تعرض السينمات المصرية أفلاما مختلفة ما بين الأكشن والدراما والغموض والرعب، ويفضل عدد كبير من الأفراد مشاهدة أفلام الرعب والإثارة في السينمات، وتعرض دور العرض المصرية عددا من أبرز الأفلام.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» دليل أفلام الرعب في السينمات وأماكن العرض على النحو التالي:

Nope

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول مجموعة من الأشخاص تربطهم ظواهر غامضة مختلفة.

أبطال الفيلم دانيال كالويا، كيكي بالمر، براندون بيريا، مايكل وينكوت، ستيفن يون، وورين شميت، والمخرج جوردان بيل والفيلم من تأليف جوردان بيل.

الفيلم يعرض في سينمات جلاكسي المعادي، سينما جالكسي المنيل، سينما بوينت 90، سينما أركان MAX، سينما آيماكس بلازا، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي، سينما زاوية، سينما بندر المعادي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما فوكس مول مصر، سينما سيتي ستارز، سينما جولف سيتي، سينما جولدن ستارز VIP، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما سان ستيفانو مول.

Orphan :First Kill

تدور الأحداث قبل أحداث الجزء الأول، إذ تنجح إستير في تنفيذ خطة هرب عبقرية من مصحة نفسية في إستونيا، وتسافر إلى أمريكا منتحلة شخصية ابنة مفقودة لعائلة ثرية.

أبطال الفيلم إيزابيل فورمان، جوليا ستايلز، روسيف ساذرلاند، هيرو كاناجاوا، ماثيو فينلان، سامانثا والكس، والمخرج ويليام برينت بيل.

الفيلم يعرض في سينمات جلاكسى المعادي، سينما بلازا، أمريكانا بلازا، سينما صن سيتي، سينما مدينتي، سينما سي سينما أرابيلا، سينما سيتي ستارز، سينما الكروان بورسعيد، سينما فوكس مول مصر، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جولف سيتي، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

Beast

تدور أحداث الفيلم حول أب وابنتيه المراهقتين يجدون أنفسهم مطاردين من أسد مفترس عازم على إثبات أن غابات السافانا لا تمتلك أي مخلوق آخر بشراسته.

أبطال الفيلم إدريس إلبا، شارلتو كوبلي، إيانا هيلي، ليا جيفريز، ميل جارنسون، أمارا ميلر، والمخرج بالتاسار كورماكور.

الفيلم يعرض في سينمات جالكسي المنيل، سينما بلازا، أمريكانا بلازا، سينما صن سيتي، سينما سي سينما أمير، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما جولف سيتي، سينما بوينت 90، سينما سان ستيفانو مول، سينما كايرو فيستفال، سينما سي سينما أرابيلا، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب.

Stoker hills

تدور أحداث الفيلم حول 3 طلاب جامعيين يصورون فيلم رعب، ويجدون أنفسهم محاصرين في أسوأ كابوس لهم وأملهم الوحيد في البقاء متعلق باثنين من المحققين اللذين يجدان الكاميرا التي تركوها وراءهم.

أبطال الفيلم توني تود، ستيفاني براس، ديفيد غريدلي، فينس هيل بيدفورد، والمخرج بنجامين لويس.

الفيلم يعرض في سينما نايل سيتي.