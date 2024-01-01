بشرى سارة للموظفين في 2024.. زيادة جديدة للأجور خلال يوليو المقبل

قال مصدر بالمجلس القومي للأجور إن الزيادة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحد الأدنى للأجورللعاملين بالقطاع الخاص، وقيمتها 500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه بداية من مرتبات شهر يناير 2024 الجاري، لن تكون الزيادة الأخيرة في هذا العام للعاملين بالقطاع الخاص، ولكن ستكون هناك زيادة أخرى قيمتها 500 جنيه في يوليو المقبل.

دراسة إقرار زيادة أخرى للعاملين بالقطاع الخاص

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعضوية العديد من مسؤولي الحكومة، بما فيهم وزيرا المالية والعمل، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي اتحاد عمال مصر، دار بينهم نقاش حول الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وتنعكس تلقائيا على المجتمع المصري، وانتهوا إلى دراسة إقرار زيادة أخرى للعاملين بالقطاع الخاص، في شهر يوليو المقبل، بقيمة 500 جنيه للحد الادنى للأجور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة استمرار دعم ورعاية العاملين بالقطاع الخاص، لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ولفت المصدر إلى أنه وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك حوالي 25 مليون عامل منتظم، يعملون في حوالي 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي يصبح مع مرتبات شهر يناير الجاري 3500 جنيه، وسوف يستفيدون أيضا من الزيادة الجديدة، حال إقراراها واعتمادها في شهر يوليو المقبل، لتتوازى مع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام.

وكان حسن شحاته وزير العمل، قد عمم منشورا، اليوم على مديريات العمل بالمحافظات، ووجه مديري التفتيش بالمديريات، بمتابعة تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور 500 جنيه، التي وجه بها الرئيس السيسي في خطاب العمال الأخير ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وتشديد الرقابة على هذه المنشآت، ورفع تقارير للوزارة بأي مخالفات لتنفيذ القرار.