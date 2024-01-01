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سحب فيلم «سنة أولى خطف» من دور العرض.. كم بلغت الإيرادات؟

كتب:

ضحى محمد
10:17 ص | الإثنين 01 يناير 2024
سنة أولى خطف

سنة أولى خطف

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي سحب فيلم «سنة أولى خطف» من دور العرض، بعد أن حقق أمس إيرادات صفر في ليلة رأس السنة.

إيرادات فيلم «سنة أولى خطف»

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنّ فيلم «سنة أولى خطف» حقق أول أمس ألف و43 جنيها خلال يوم واحد، ما أدى إلى رفعه من دور العرض.

قصة فيلم «سنة أولى خطف»

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية، أملًا في كسب مزيد من المال، ما يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

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فيلم «سنة أولى خطف» مهدد بالسحب من دور العرض.. كم بلغت الإيرادات؟
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.