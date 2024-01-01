سحب فيلم «سنة أولى خطف» من دور العرض.. كم بلغت الإيرادات؟

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي سحب فيلم «سنة أولى خطف» من دور العرض، بعد أن حقق أمس إيرادات صفر في ليلة رأس السنة.

إيرادات فيلم «سنة أولى خطف»

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنّ فيلم «سنة أولى خطف» حقق أول أمس ألف و43 جنيها خلال يوم واحد، ما أدى إلى رفعه من دور العرض.

قصة فيلم «سنة أولى خطف»

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية، أملًا في كسب مزيد من المال، ما يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.