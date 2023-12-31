فيلم «سنة أولى خطف» مهدد بالسحب من دور العرض.. كم بلغت الإيرادات؟

احتل فيلم «سنة أولى خطف» للفنان بيومي فؤاد، المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة في دور العرض، ليكون بذلك مهددا بالرفع من دور العرض.

إيرادات فيلم «سنة أولى خطف»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ فيلم «سنة أولى خطف» حقق ألف و43 جنيه خلال يوم.

قصة فيلم «سنة أولى خطف»

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، ما يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.