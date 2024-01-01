كيف تتمكن من رفع الحجز الإداري عن المنشآت؟.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت محافظة الإسكندرية، المستندات المطلوبة لرفع الحجز الإداري الذي تفرضه المحافظة أو الأحياء التابعة لها نتيجة عدم دفع مستحقات الدولة سواء كانت ضرائب مستحقة أو غرامات على المنشأة أو مخالفات نتج عنها غرامات ولم يتم تسديدها.

أسباب الحجز الإداري

في هذا الصدد، قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحجز الإداري يتم بقرار نتيجة تقاعس صاحب المنشأة عن سداد أي مستحقات تخص الدولة ولا يتم رفع الحجز الإداري إلا عن طريق المحافظة والأحياء بعد سداد المستحقات المطلوبة أو جدولتها بعد موافقة محافظ الإسكندرية، وفي حالة السداد يتم رفع الحجز الإداري.

المستندات المطلوبة

وأشارت خليفة، إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على موافقة رفع الحجز الإداري عن المنشآت هي:

- إثبات الشخصية «أصل وصورة».

- ‏تقديم طلب لرفع الحجز الإداري.

- ‏آخر إيصال سداد.

وفي حالة السداد وتوفير المستندات المطلوبة يتم صدور قرار برفع الحجز الإداري عن المنشأة.