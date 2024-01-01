بعد اعتمادها.. ما هي ضوابط وشروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين؟

أعلنت نقابة المهندسين، اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بالترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري.

ويتساءل بعض المهندسين عن الشروط التي اعتمدتها النقابة خاصة بعد اقتراح عدد منهم إلغاء بعض الشروط الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات، وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط وضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين.

انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

وأوضحت النقابة أنَّ شروط وضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي التي تمّ اعتمادها من المجلس خلال الاجتماع تضمنت:

- أن يكون مسدداً للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية.

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية موجهًا لنقابة المهندسين.

- يكون موعد تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والأثنين الموافقين 28 و29 من شهر يناير الجاري.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

- يتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

اجتماع مجلس النقابة

وكانت عقدت النقابة اجتماع المجلس يوم السبت 31 ديسمبر لمناقشة عدد من القضايا والمقترحات التي نقلها طارق النبراوي، نقيب المهندسين على لسان أعضاء الجمعية العمومية، خلال الاجتماع الذي عقده النقيب قبل اجتماع المجلس بعدة أيام.