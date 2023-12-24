انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. التفاصيل كاملة

أعلنت نقابة المهندسين عن مواعيد انتخابات التجديد النصفي 2024 للنقابة، وفتح باب الترشح لعضوية مجالس الشعب والنقابات الفرعية في 8 يناير المقبل، وتم تحديد الجمعة الموافقة الأول من مارس 2024 موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

انتخابات التجديد النصفي

وأوضحت النقابة أن انتخابات التجديد النصفي التي من المقرر فتح باب الترشح لها في يناير المقبل، ستتم لكل شعب النقابة السبع وهي:

- شعبة الهندسة المدنية

- شعبة الهندسة المعمارية

- شعبة الهندسة الميكانيكية

- شعبة الهندسة الكهربائية

- شعبة الهندسة الكيميائية والنووية

- شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات

- هندسة الغزل والنسيج

وأوضحت النقابة أن انتخابات التجيد النصفي 2024 ستتم في كل النقابات، وذلك لنصف اللجنة الفرعية في النقابات الفرعية، موضحة أن اللجنة الفرعية في النقابات الفرعية بها 14 عضوا سيتم انتخاب سبعة منهم في انتخابات 2024، وهم السبعة الذين انتخبوا في انتخابات سنة 2020، أي مر على انتخابهم أربع سنوات.

أهمية انتخابات التجديد النصفي

وكان طارق النبراوي نقيب المهندسين، أكد أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة ستتم بمنتهى الشفافية والنزاهة، لأنها انتخابات حساسة جدا، وتجري في ظروف نقابية ليست الأفضل، مؤكدا أنه سيعمل على أن تتم بشفافية مطلقة، ووجه الدعوة لجميع القائمين على الانتخابات لإجرائها بنزاهة تامة وحيادية.