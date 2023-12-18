«كأنك راكب طيارة».. مواعيد ومحطات قطارات التالجو الجديدة على خط الصعيد

تتميز قطارات التالجو الفاخرة بتقنيات حديثة متطورة من حيث تصميمها والذي يعطي للقطارات ثباتًا أثناء المسير في المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، بالإضافة إلى السرعة والرفاهية وغيرها من المميزات التي تمتاز بها تلك النوعية من القطارات والتي بدأ تشغيلها منتصف شهر مارس الماضي على خط الصعيد.

محطات قطار التالجو في الصعيد

وأعلنت وزارة النقل عن تشغيل قطارات تالجو فاخرة على خط الصعيد الوجه القبلي يوميًا، عبارة عن 2 رحلة في الاتجاهين، لخدمة أهالي محافظات الصعيد، إذ تنطلق تلك الرحلات من القاهرة يوميًا إلى أسوان والعكس، وتتوقف في محافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

مواعيد قطارات التالجو على خط الصعيد

وجاءت مواعيد قطارات التالجو على خط الصعيد كالتالي:

- يقوم القطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

- يقوم القطار رقم 2031 من أسوان يوميًا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

أسعار تذاكر قطارات التالجو على خط الصعيد

وأتاحت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات التالجو على خط الصعيد كالتالي:

1- القاهرة / أسيوط: 350 جنيها للدرجة الأولى، و250 جنيها للدرجة الثانية.

2- القاهرة / سوهاج: 500 جنيه للدرجة الأولى، و300 جنيه للدرجة الثانية.

3- القاهرة / قنا: 550 جنيها للدرجة الأولى، و350 جنيها للدرجة الثانية

4ـ القاهرة / الأقصر: 600 جنيه للدرجة الأولى، و400 جنيه للدرجة الثانية.

5- القاهرة / أسوان: 700 جنيه للدرجة الأولى، و550 جنيها للدرجة الثانية.