استمرار فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» حتى 23 يناير

أعلنت نقابة المهندسين استمرار فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي حتى الثلاثاء 23 يناير، وذلك بعد فتحه في 8 يناير، بكل المراكز النقابية الشاعرة، على أن تجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء مجالس الشعب الهندسية - مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

استمرار الترشح لانتخابات التجديد النصفي

وأكدت النقابة أن الانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة 23 فبراير 2024، بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، ليكون الترشح على المقاعد التالية:

أولاً: مجالس الشعب الهندسية

الشعب الهندسية: الكهربائية - المدنية - الميكانيكية - المعمارية، مطلوب لكل مجلس شعبة:

عدد (5) مهندس ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة.

عدد (2) مهندس ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

الشعب الهندسية:

تعدين وبترول وفلزات

- الكيميائية والنووية

- صناعة الغزل والمنسوجات

موضحة أن عدد المتقدمين المطلوب لكل مجلس شعبة، كالتالي:

عدد (3) مهندس ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة.

عدد (2) مهندس ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

أماكن مجالس النقابات الفرعية

وحددت النقابة الأماكن الشاغرة لمجالس النقابات الفرعية، موضحة أنه مطلوب لكل مجلس نقابة فرعية عدد 7 أعضاء من التخصصات المختلفة، طبقا للجدول التالي: