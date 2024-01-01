«رياضة البحر الأحمر» تطلق فعاليات المشروع القومي لأطفال التوحد بالغردقة

تشهد الغردقة، استمرار فعاليات التدريب الأسبوعي لمشروع «قادرون باختلاف»، الذي تنظمة مديرية الشباب والرياضة في البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، لتدريب أطفال التوحد تحت عنوان «نتوحد من أجلهم»، بنادي شدوان الرياضي بمدينة الغردقة.

مشروع «قادرون باختلاف» في البحر الأحمر

وأشار حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، إلى أنّ المشروع يهدف إلى الاهتمام بأطفال التوحد، والحرص على دمجهم بالمجتمع ورفع معنوياتهم وقدراتهم، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية، إذ يمارس الأطفال الرياضة على أيدي مدربين متخصصين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

الاهتمام بأطفال التوحد

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية بالاهتمام بأطفال التوحد، وتشجيعهم على إظهار مواهبهم الرياضية، والتعبير عن ذاتهم بما يمكنهم من النهوض بقدراتهم وإسعادهم، ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وفي سياق آخر، شهد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، فاعليات مهرجان السياحة الرياضية المُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بنادي بورت غالب، بهدف تنشيط السياحة الرياضية، وتحفيز قدرات الشباب والأطفال، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق الرياضي.