ذكرى سيئة وهزيمة مذلة.. كيف يستقبل محمد صلاح وليفربول العام الجديد؟

«غياب وتعادل وذكرى سيئة»، يبدو أنه العنوان الأنسب لبدايات محمد صلاح لكل عام جديد، إذ تتجه الأنظار نحو الفرعون، الذي تنتظره مباراة قوية بقميص ليفربول، يواجه خلالها نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا يفعل محمد صلاح مع ليفربول بداية كل عام؟

البداية كانت في 2018، كانت مباراة الانطلاقة في العام الجديد لليفربول أمام بيرنلي، لكن في غياب محمد صلاح، الذي أجل البداية ليوم 22 من الشهر ذاته، بمواجهة مانشستر سيتي، وحقق انتصارًا صعبًا على السكاي بلوز برباعية مقابل ثلاثية.

وفي عام 2019، يملك محمد صلاح ذكرى سيئة للغاية، إذ خسر وفريقه المباراة الأولى في العام الجديد، بمواجهة المنافس العنيد مانشستر سيتي أيضًا، وكانت في اليوم الثالث لانطلاقة السنة الجديدة، لكن الريدز سقط في فخ السكاي بلوز بهدفين لهدف، ورغم مشاركة الفرعون لم يتمكن من تسجيل أي أهداف خلال تلك المباراة.

في عام 2020، نجح محمد صلاح في قيادة فريقه للفوز على شيفيلد يونايتد، في مباراة وضع خلالها هدفًا من توقيعه، وفي عام 2021، والذي كان بمثابة موسم الكوارث لليفربول، مني الريدز بهزيمة على يد ساوثهامبتون، بهدف نظيف.

هزيمة مذلة في 2023

أما عام 2022، ضرب محمد صلاح موعدًا مع تشيلسي، فريقه السابق، في مباراة مثيرة للغاية وكانت مشتعلة طوال الـ90 دقيقة، لكن سيطر عليها التعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، ومع بداية 2023، حصد الفرعون المصري ورفاقه الخسارة الأسوأ، بعدما سقط في فخ برينتفورد، بثلاثية مذلة مقابل هدف وحيد.

وسيكون محمد صلاح على موعد مع نيوكاسل يونايتد، في مباراة ملحمية تجمع متصدر الدوري الإنجليزي مع المنتشي هذا الموسم، بعد تحقيق نتائج إيجابية أمام صفوة الأندية في البريميرليج.