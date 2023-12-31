ضبط 126 مخالفة تموينية في مخابز بلدية ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن تحرير عدة محاضر تموينية ضد مسؤولي المخابز البلدية المدعمة، بقرى ومُدن المحافظة، بعد ضبط عدة مخالفات على مدار الأسبوع المنقضي.

126 محضرا تمويني ضد مخابز بلدية

وقال «عبد الله»، في بيان صحفي اليوم، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز البلدية خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 126 محضرا متنوعا، بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و54 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

ضبط مخالفات متنوعة ضد مخابز بلدية

وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن تحرير 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و6 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 23 محضرًا للتصرف في أكثر من 355 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، ومحضرين لتجميع 10 أجولة من الدقيق المدعم بغرض التربح غير المشروع.

تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.