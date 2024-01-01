في رأس السنة.. فنانون يروجون لأغنياتهم احتفالا بالعام الجديد

روج العديد من الفنانين لألبوماتهم وأغانيهم الجديدة مع حلول العام الجديد وذلك استقبالاً واحتفالاً بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

جنات

روجت المطربة جنات إلى أغنيتها الجديدة «الشمخ الجواني» الذي يتم طرحها قريباً على «يوتيوب»، وقالت من خلال البوستر الدعائي الذي نشرته على حسابها الشخصي على «إنستجرام» حيث كتبت «كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم جميعاً، استنوا أغنيتي الجديدة الشمخ الجواني قريباً على يوتيوب».

وتتعاون الفنانة جنات من خلال هذه الأغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن مصطفى العسال، والموزع مصطفى الخضري كما أنّها تنضم إلى قائمة الأغاني الرومانسية التي طرحتها الفنانة جنات من قبل.

رامي جمال

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية جديدة وتعتبر «ديو» مع زوجته ناريمان وذلك يكون التعاون الثاني بينهما بعد نجاح أغنية «مش ملاحظ حاجة» الذي تم إصدارها منذ ثلاث سنوات، كما أن هذه الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتم طرحها ضمن أحد ألبومات رامي جمال.

تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني عن طرح أغنيته الجديدة «موحشتكيش» قريباً والذي تُعد ضمن ألبومه «هرمون السعادة»، ونشر فيديو تروجي من كواليس الأغنية على «إنستجرام» حيث تكون من كلمات الشاعر أمير طعيمة والحان وتوزيع أحمد إبراهيم.