خطوات حجز تذاكر قطار أون لاين.. اعرف كيف تسدد قيمة التذكرة من التطبيق

سهلت التكنولوجيا كل شيء على المواطنين بمجرد «ضغطة زر»، إذ يمكن إنجاز المهام التي يريدونها في أي وقت ومن أي مكان.. وتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر قطار أون لاين، من خلال تطبيق إلكتروني خصصته لهذا الغرض.

حجز تذاكر قطار أون لاين

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» خطوات حجز تذاكر قطار «أون لاين» من تطبيق «قطارات مصر.. حجز واستعلام» المخصص لحجز تذاكر القطارات أون لاين.

خطوات حجز تذاكر قطار «أون لاين»

وجاءت خطوات حجز تذاكر قطار «أون لاين» من خلال تطبيق الهاتف المحمول، على النحو التالي:

- تحميل التطبيق «قطارات مصر.. حجز واستعلام» من جوجل بلاي.

- تسجيل الدخول.

- إنشاء حساب جديد.

- اختيار أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية.

- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة.

- تحديد بيانات الحجز، وتشمل: «محطتي القيام والوصول، وتاريخ السفر، والدرجة، وعدد المقاعد».

- تظهر بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

- ادخل أسماء المسافرين والرقم القومي.

- الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

- يقوم التطبيق بتحويل المستخدم إلى البنك لدفع قيمة التذكرة.

- اختيار نوع وسيلة السداد، وبيانات السداد.

- بعد نجاح عملية السداد يظهر للركاب بيانات الحجز.

- يتم إرسال بيانات الحجز للراكب على البريد الإلكتروني.

المدة المتاحة لحجز تذكرة القطارات المكيفة

تتيح سكة حديد مصر، حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد القطار بـ15 يوما، وحتى 5 دقائق قبل مغادرة القطار، وفي حالة تأخير القطارات تأخيرا كليا يستطيع الراكب استرداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شيء من قيمتها، وفي حالة عطل التكييف أو استبدال عربة بأخرى أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط إثبات ذلك بمعرفة رئيس القطار، وفي حالة عطل التكييف بمحطة قيام الراكب يسترد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شيء.

كيفية إلغاء حجز قطار أون لاين

يمكن إلغاء حجز قطار أون لاين سابق، بشرط أن يكون الإلغاء قبل 48 ساعة من قيام الرحلة، ويتم رد المبلغ لكارت الإئتمان الذي تم الحجز به، ويمكن رد المبلغ نقدا من محطة قيامه قبل موعد قيام القطار المسافر عليه بخصم 25% إذا كان قبل السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة، أما في حالة استردادها قبل 24 ساعة على تحرك القطار تكون نسبة الخصم 50%.