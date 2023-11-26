محافظ الجيزة يوجه بسرعة تطوير الأكشاك في المنطقة المواجهة لمحطة قطارات الصعيد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية الجارية بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية والعجوزة، في إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية والحضارية بمحيط تلك المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير الأكشاك بالمنطقة التجارية المواجهة لمحطة الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن جولة المحافظ شملت تفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية، وشدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بسرعة تنفيذ مخطط تطوير الأكشاك بالمنطقة التجارية المواجهة للمحطة، وضم الأرصفة وطرق الخدمة والحدائق لمخطط التطوير لتحسين الصورة الجمالية بمحيطها لتوفير متنفس حضاري لخدمة أهالي المنطقة والمترددين على المحطة والمصالح الحكومية الواقعة بشارع ربيع الجيزي بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

رصد التعديات على أرصفة وبلدورات المحور

وشدد على مسؤولي مدينة الجيزة بضرورة رفع كفاءة ساحات الانتظار المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية، موجها رؤساء الجهات الثلاث برصد أية حالات للتعدي على أرصفة وبلدورات المحور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب لمتابعة استقرار حالة البيع والشراء بالسوق والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى التزام البائعين بالمحال والمساحات المخصصة لهم.

تحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية

وتابع المحافظ أعمال دهان واجهات العقارات بمحيط محطة قطارات صعيد مصر، مؤكداً على رؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية ضرورة أن تتماشى الأعمال مع المستوى الحضاري والجمالي الذي أضافته المحطة للمنطقة وسرعة الانتهاء من مخطط تطوير محيط المحطة والذي يشمل إقامة الحدائق وتزيين الجزر الوسطى وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية المقابلة للمدخل الرئيسي لها.

كما حرص محافظ الجيزة، خلال الجولة، على الاستماع لمقترحات المواطنين بمحيط الأعمال، موجها بسرعة بحثها وتنفيذ ما يخدم منها الأهداف العامة للأعمال.