انطلاق مجموعات الدعم المدرسي للمرحلتين الإعدادية والثانوية في مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق مجموعات الدعم المدرسي لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وصفوف نقل المرحلتين بفصول مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين في حي الشروق، بإدارة مطروح التعليمية.

مراجعة امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنّ مراجعة امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، ستكون من خلال مجموعات الدعم المدرسي، التي تضم صفوة معلمي المواد الدراسية، وذلك بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للمساهمة في تحسين المستوى التعليمي والعلمي للطلاب.

المجموعات تخفف الأعباء عن كاهل الأسر

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال متابعته انتظام مجموعات الدعم المدرسية، أنّ مجموعات الدعم تُنفذ، وفق رؤية وزارة التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية، بتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلاب، كما تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، في ظل اهتمام القائمين على مجموعات الدعم بالطلاب، بهدف الاستفادة من جميع المجموعات بمختلف المواد الدراسية.