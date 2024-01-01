وفاة والدة الفنانة لطيفة بعد صراع مع المرض

توفيت والدة الفنانة لطيفة، منذ قليل، داخل أحد المستشفيات، بعد صراعٍ كبير مع المرض، إذ كانت حالتها الصحية متدهورة، خلال الفترة القليلة الماضية.

وفاة والدة لطيفة

وأعلن قيس العرفاوي شقيق الفنان لطيفة، عن وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «ننعى وفاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة، محتسبة ومؤمنة بقضاء الله وحكمته ننعى نحن أبناء وبنات وأحفاد المغفور له بإذن الله تعالى عليًة بن عمر العرفاوي والدتنا فاطمة بنت عمارة النفزي»

وأضاف:«التي إنتقلت إلى جوار ربنا الرحمن الرحيم صباح اليوم الأول من جانفي 2024، وستقام مراسم الدفن من منزلها الكائن 6 نهج محمد عبده خلف مكتب البريد منوبة، اللهم اغفر لها وأرحمها رحمة واسعة واجعل روحها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت لطيفة، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» وهي ممسكة بيد والدتها، معلقة: «يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك».