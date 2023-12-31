عضو لجنة التاريخ القبطي: مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد لا تقتصر على الكنائس

هنأ إسحاق الباجوشي عضو لجنة التاريخ القبطي، المواطنين بميلاد السيد المسيح، لافتا إلى أن يوم ميلاده هو سلام وسرور للأرض، كما حدث في بيت لحم أثناء مولده.

مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد بمصر

وأضاف الباجوشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج 8 الصبح على شاشة dmc، أنّ من مظاهر الاحتفال توزيع الهدايا على الأرامل والفقراء والمحتاجين، والمساكين والمحبوسين بالملابس الجديدة والمأكولات.

بابا نويل يرسم البهجة على وجوه الأطفال والكبار

وتابع عضو لجنة التاريخ القبطي، بأنّ من مظاهر الاحتفال أيضا شخصية بابا نويل التي ترسم البهجة على وجوه الأطفال والكبار، لافتا إلى أن مظاهر الاحتفال لا تقتصر على الكنائس فقط بل تمتد إلى الشوارع مثل شوارع شبر.