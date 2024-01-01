كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من «تكافل وكرامة».. اتبع الخطوات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة، والتواصل مع أحد المسؤولين بخدمة العملاء.

أسماء المستفيدين الجدد

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من تكافل وكرامة 2024.

خط ساخن للاتصال بخدمة العملاء

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي الرقم 19680 ليستطيع الأشخاص التواصل مع أحد المسؤولين بخدمة العملاء، والاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من تكافل وكرامة 2024.

وبعد اتباع عدد من الخطوات جارٍ ذكرها يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من تكافل وكرامة 2024 باستخدام الرقم القومي.

1- يجب على الشخص الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg وتسجيل الدخول.

2- يدخل الشخص الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا، ويُشترط أن تكون البطاقة سارية.

3- يضغط الشخص المُتقدم على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

4- يظهر للشخص النتيجة الخاصة بالاستعلام وحالة البطاقة الخاصة به سواء كانت هذه البطاقة متوقفة أو سارية وما هي نوع البطاقة.