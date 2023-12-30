«التضامن»: نجحنا في وصول دعم «تكافل وكرامة» إلى 5.2 مليون أسرة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنَّ الدولة تنبهت مبكرًا للتغيرات التي قد تطرأ على المجتمع وتؤثر على الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى مدار 10 سنوات عملت فيها الدولة على بناء شبكات حماية اجتماعية شاملة استهدفت تلك الفئات، بجانب إطلاق العديد من البرامج والأنظمة المعززة للاستثمار في رأس المال البشري.

«صابرين»: استراتيجية الحماية الاجتماعية للدولة استهدفت تمكين الفئات الأكثر احتياجاً

وأضافت «صابرين»، في حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ استراتيجية الحماية الاجتماعية التي وضعتها الدولة على مدار السنوات الماضية، استهدفت تمكين الفئات الأكثر احتياجاً اقتصاديا، ونجحت في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقصادية والعدالة الاجتماعية.

5 ملايين أسرة و200 ألف مستفيدين من «تكافل وكرامة»

وتابعت مساعد وزيرة التضامن: «إطلاق الوزارة برنامج تكافل وكرامة لتفعيل الأنظمة الرئيسية وأولها شبكات الأمان الاجتماعي، ووصلنا حالياً إلى 5 ملايين أسرة و200 ألف، مع إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات».

واستطردت: «جرى زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه في عام 2015، إلى جانب معاش الضمان الاجتماعي، وكان وقتها هناك 1,7 مليون أسرة مستفيدة فقط؛ ولكن مع مد شبكات الأمان الاجتماعي نجحت الوزارة في الوصول إلى 5,2 مليون أسرة، بعدد 22 مليون مستفيد، والموازنة التي كانت 3,4 مليار جنيه في 2015 وصلت حالياً إلى 36 مليار جنيه بمعدل زيادة 960%».