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أول تعليق من الفنانة لطيفة بعد وفاة والدتها

كتب:

ضحى محمد
02:08 م | الإثنين 01 يناير 2024
لطيفة

لطيفة

نعت الفنانة لطيفة رحيل والدتها بكلماتٍ مؤثرة، إذ رحلت عن عالمنا صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات بعد صراعٍ كبير مع المرض، بعدما تدهورت حالتها الصحية، خلال الفترة القليلة الماضية.

أول تعليق من لطيفة على وفاة والدتها

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي».

تعليقات النجوم على لطيفة بعد رحيل والدتها

وتوالت عليها تعليقات أصدقائها من الوسط الفني، إذ كتبت رانيا ياسين: «البقاء لله حببتي.. الله يصبرك ويقويك ويرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان»، وكتبت المطربة جنات: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمها ويصبرك حبيبتي ويجعلها من أهل الجنة»، وغيرها من التعليقات.

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وفاة والدة الفنانة لطيفة بعد صراع مع المرض
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.