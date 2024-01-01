تعرف على أماكن وموعد انطلاق القوافل التعليمية بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، عن التعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ووحدة «تصدوا معنا»، ضمن البروتوكول المنعقد مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنفيذ القوافل التعليمية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن القوافل التعليمية تأتي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

موعد انطلاق القوافل التعليمية في الشرقية

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنفيذ القوافل التعليمية بمحافظة الشرقية ينطلق خلال الفترة من 3 يناير الجاري حتى 5 من نفس الشهر لطلبة وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالمقرات التالية:

أماكن القوافل التعليمية بالشرقية

- مركز التنمية الشبابية ببلبيس للشهادتين الإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي بمدينة بلبيس.

- مجمع محمد نصر عابدين للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي.

-مدرسة محمد جمال رفعت للشهادة الإعدادية بمدينة ديرب نجم.

وأشار إلى مواعيد تنفيذ المحاضرات الطلابية للقافلة وفقًا للمقرات المعلنة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يومي الخميس والجمعة، لافتا إلى مشاركة معلمي وخبراء وزارة التربية والتعليم المتخصصين في إعداد المناهج الدراسية والامتحانات على مستوى الجمهورية.