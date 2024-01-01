موعد ومكان تشييع جنازة والدة الفنانة لطيفة

أعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، وتعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى، خلال الأيام الماضية.

موعد ومكان صلاة الجنازة

قررت لطيفة دفن جثمان والدتها في بلدها تونس صباح غدا الثلاثاء، إذ تنهي كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وفاة والدة لطيفة

توفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بجانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبا.

ودونت لطيفة أكثر من تدوينة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.